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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака: не поддавайтесь на провокации

Астрологический прогноз на 29 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 29 ноября 2019 года, говорит, что Тельцам полезно сменить имидж, а Скорпионам следует поосторожничать. Читайте гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не надейтесь на себя, а прислушивайтесь к чужим советам – это поможет вам избежать финансовых неприятностей.

Телец

Вы быстрее выполните весь объем работы, если хотя бы часть ее перепоручите коллегам. Найдите время для смены имиджа.

Близнецы

Не предъявляйте претензии окружающим, и тогда они вам тоже не вспомнят ваши старые недоработки.

Рак

День подходит, чтобы заняться укреплением иммунитета и профилактикой здоровья. Избегайте большого скопления людей.

Лев

Готовьтесь к непредвиденным финансовым расходам. Но отказывать в просьбе о помощи для вас будет несолидно.

Дева

Отвлекитесь от рабочих вопросов, и тогда есть вероятность, что проблемы решатся сами по себе, без вашего участия.

Весы

Посвятите часть дня благоустройству своего жилья. Старайтесь избегать конфликтов на почве ревности и сами не давайте повода.

Скорпион

Соблюдайте технику безопасности, пользуясь домашней техникой, и не пытайтесь в случае поломки чинить ее самостоятельно.

Стрелец

В этот день лучше отказаться от дальних поездок и путешествий. Не придавайте значения сплетням в свой адрес.

Козерог

Ваши приобретения будут полезными и прослужат долго. Но будьте готовы к быстрому опустению своего кошелька.

Водолей

Берегите свои нервы и не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь работой, которая вас отвлечет и успокоит.

Рыбы

Постарайтесь выглядеть на все сто, это улучшит ваше настроение и привлечет внимание представителей противоположного пола.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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