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Гороскоп на 3 мая: кого из знаков зодиака ждут перемены в жизни

Астрологический прогноз на 3 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 3 мая 2020 года, говорит, что Раки готовы к экспериментам, а Козероги не могут себе отказать в каких-то слабостях. Читайте гороскоп на 3 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Переводите любые споры с партнером в шутку, иначе вам не избежать обид и открытого конфликта в семье.

Телец

Проведите этот выходной, планируя кардинальные перемены в своем ближайшем будущем. Действовать пока рано.

Близнецы

День пройдет насыщенно и ярко. Вы будете в центре внимания. Общение с близкими откроет вам глаза на важные вопросы.

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Рак

Вам могут вернуть старый долг, на который вы уже и не рассчитывали. Ваши кулинарные эксперименты понравятся семье.

Лев

День подходит для начинаний, особенно в сфере творчества. Но вот с финансами пока наблюдается проблема.

Дева

Избегайте нежелательных советов, особенно если вы об этом не просите. Вы рискуете попасть в тупиковую ситуацию.

Весы

Посвятите день общению с давними друзьями, с которыми долго не выходили на связь. В таких дискуссиях родится истина.

Скорпион

Несмотря на желание отдохнуть, вам придется заниматься решением накопившихся хозяйственных вопросов.

Стрелец

День располагает к праздному отдыху и расслаблению. Не переживайте, близкие сделают за вас все, что нужно.

Козерог

У вас не получится экономить, поэтому установите себе условные лимиты и делайте упор на качество товара.

Водолей

Домашние хлопоты могут выбить вас из колеи, но переложить свои проблемы на плечи близких людей у вас не получится.

Рыбы

Уделите свое время помощи и общению со старшими родственниками. В этот день следует отказаться от жирной пищи.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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