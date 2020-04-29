Гороскоп на 30 апреля: кого из знаков зодиака ждет интересное знакомство

Астрологический прогноз на 30 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 30 апреля 2020 года, говорит, что Овнам следует поберечься, а Весам потребуется консультация. Читайте гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Вы получите полезную информацию. Обратите внимание на свое здоровье, поберегите горло, не пейте и не ешьте холодного.

Телец

Не пускайте все на самотек, если стремитесь поскорее разрешить своею проблему. Станьте хозяином положения.

Близнецы

Не принимайте самостоятельно важных решений. Лучше подстраховаться и разделить с кем-то ответственность.

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Рак

Вас ждет однообразие и рутина, однако без этого у вас не получится достичь желаемого результата в работе.

Лев

Наведение порядка в своем внутреннем мире и переосмысление ценностей выведут вас на новый уровень развития.

Дева

Столкнувшись с трудностями, не опускайте руки. Звезды рекомендуют завоевывать авторитет у коллег и начальства.

Весы

Если не разбираетесь в вопросе, прислушивайтесь к советам более опытных специалистов, они не желают вам зла.

Скорпион

Ваш успех может вызвать зависть у окружающих. А потому вам придется выбирать между дружбой и карьерным ростом.

Стрелец

Чаще просматривайте сообщения в соцсетях: там могут всплыть какие-то давние контакты с надежными партнерами.

Козерог

Ваши оппоненты могут ставить вам палки в колеса. Не поддавайтесь и не бойтесь – вы же знаете, что действуете правильно.

Водолей

Желательно не пропустить знакомство с интересным человеком, который в будущем окажется вам полезным.

Рыбы

Не доверяйте быстрой выгоде и ложным обещаниям. Если хотите получить желаемый результат, придется поработать.

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