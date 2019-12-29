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Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака: что не стоит делать в этот день

Астрологический прогноз на 30 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 30 декабря 2019 года, говорит, что Близнецов ждет романтическое свидание, а Стрелец откроет для себя что-то новое. Читайте гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вы легко сможете найти общий язык с окружающими. Старайтесь не нагружать руки и позвоночник.

Телец

Этот день желательно провести в кругу семьи. К примеру, вместе погулять или заняться подготовкой к празднику.

Близнецы

Если вам кто-то нравится, придумайте повод, чтобы встретиться с этим человеком – свидание пройдет безупречно.

Рак

Будьте готовы к тому, что на вашем пути возникнут непредвиденные препятствия, которые изменят планы.

Лев

Не стоит в этот день посвящать окружающих в свои тайны. Лучше приготовьте сюрприз к празднику.

Дева

Проявите заботу и внимание к любимому человеку и приготовьте ему подарок. Он это обязательно оценит.

Весы

Отложите тяжелую физическую работу по дому и позвольте себе полениться, чтобы набраться сил перед праздником.

Скорпион

Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников. Но и сами не прибегайте к обману, даже если нет других путей.

Стрелец

День подходит для самообразования и получения новых знаний. Найдите время для изменения имиджа и ухода за собой.

Козерог

Ищите компромиссы, а не конфронтацию, и тогда общение с вашей половинкой будет подкреплено взаимопониманием.

Водолей

Проявите рассудительность и потушите свои эмоции. В этом случае вы получите доверие близких людей.

Рыбы

Подходите к решению вопросов без суеты и спешки. И не ищите недостатки в окружающих, лучше проявите снисхождение.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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