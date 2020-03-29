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Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака: не обращайте внимания на упреки

Астрологический прогноз на 30 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 30 марта 2020 года, говорит, что у Овнов все будет валиться из рук, а Весам желательно сдержать данное обещание. Читайте гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Не самый лучший день, когда все просто валится из рук. Старайтесь меньше пользоваться бытовой техникой.

Телец

Можете не слишком волноваться по поводу отсутствия финансов – ваши проблемы помогут разрешить друзья.

Близнецы

Будьте готовы, что в ваш адрес будут раздаваться необоснованные обвинения. Отнеситесь к этому философски.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Держите при себе свои наработки. Ваши труды все равно не оценят, а вы рискуете разочароваться в своих талантах.

Лев

Вам будут достаточно легко даваться новые знания и полезная информация, поэтому посвятите день обучению.

Дева

Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом.

Весы

День подведения итогов. Постарайтесь закончить начатые ранее дела и выполнить данные обещания.

Скорпион

Подходящий период, чтобы заняться оздоровлением. Прислушайтесь к своему организму, он сам все подскажет.

Стрелец

В этот день велик риск обмана. Старайтесь избегать подозрительных контактов и не соглашайтесь даже на выгодные предложения.

Козерог

Вам будут полезны профилактические меры, чтобы подтянуть свое здоровье. И умерьте нездоровый аппетит.

Водолей

Уйдите в тень и представьте, что ваша хата с краю – эта позиция наиболее выгодна для вас в этот день.

Рыбы

Ваши планы существенно изменятся, но вы все равно можете рассчитывать на хорошие результаты.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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