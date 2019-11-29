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Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака: вы найдете, что искали

Астрологический прогноз на 30 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 30 ноября 2019 года, говорит, что Близнецы найдут ответ на важный вопрос, а Стрельцам не стоит принимать поспешные решения. Читайте гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Сегодня вам придется отстаивать справедливость в коллективе близких людей. Не отступайте – победа будет за вами.

Телец

Пригласите в гости давних знакомых. Встреча с друзьями пройдет тепло и душевно, и вам вскоре захочется ее повторить.

Близнецы

Ваши поиски будут успешными, вы найдете все, что искали. Ответ на сложный вопрос находится прямо у вас под носом.

Рак

Если вам нужна помощь или совет, не стоит отказываться от протянутой руки. Кто-то просто испытывает к вам благодарность.

Лев

Думайте, что и кому вы говорите. Слетевшее впопыхах слово может всерьез обидеть близкого человека.

Дева

Посторонние советы не принесут вам никакой пользы, а лишь собьют с толку. Рассчитывайте на свои силы.

Весы

В этот день будьте готовы к каким-то подвохам и неожиданностям со стороны малознакомых и подозрительных людей.

Скорпион

У вас возможны разногласия с окружающими, а все потому, что вы не хотите объективно принимать действительность.

Стрелец

В этот день нежелательно принимать поспешные решения. Впоследствии вы поймете, что заблуждались.

Козерог

Этот день подходит для саморазвития и обучения. Можете побаловать себя и позволить что-то вкусненькое.

Водолей

Постарайтесь навести порядки в окружающем пространстве. Так вам будет легче сосредоточиться на решении своей проблемы.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что ваше прошлое напомнит вам о себе неожиданным образом. Избегайте конфликтов с домашними.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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