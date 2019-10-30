Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день
Астрологический прогноз на 31 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 31 октября 2019 года, говорит, что Раки могут полагаться на свою интуицию, а Козерогам важно беречь здоровье. Читайте гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Старайтесь добиваться желаемого не требованиями и давлением на окружающих, а проявлением мягкости и доброты.
Телец
В этот день важно не рисковать своей высокой репутацией. Решайте любые споры с помощью союзников.
Близнецы
Этот день подходит для планирования своей дальнейшей работы. Обсудите важные решения с коллективом.
Рак
Постарайтесь избегать общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Лучше прислушайтесь к интуиции.
Лев
Вам будет свойственно недооценивать сложившуюся ситуацию. А потому перед принятием решения взвесьте свои шансы.
Дева
Вам придется отступить от своих планов из-за возникших семейных проблем. Без вашего участия ничего не решается.
Весы
Чтобы избежать ненужных сплетен и разговоров, не стоит ни с кем не обсуждать возникшие трудности.
Скорпион
Звезды советуют все важные дела решить в этот день, ничего не откладывая на потом. Попросите помощи у коллег.
Стрелец
Непредвиденные обстоятельства внесут коррективы в ваши планы. Отпустите ситуацию и просто переждите этот период.
Козерог
Ваш внутренний голос вас не подведет, прислушивайтесь к нему. Берегите здоровье и не нагружайте позвоночник.
Водолей
Не стоит бурно реагировать на критику, тем более что она окажется конструктивной, и вам желательно изменить свое поведение.
Рыбы
Ваш организм требует отдыха и перезагрузки. Постарайтесь в рабочее время делать пятиминутки и отвлекаться от рутины.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.
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