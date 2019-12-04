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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака: верьте в свои силы

Астрологический прогноз на 5 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 5 декабря 2019 года, говорит, что Тельцы останутся недовольны своей работой, а Скорпионам пора бороться с вредными привычками. Читайте гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

У вас могут всплыть давние не решенные вовремя проблемы. Найдите время, чтобы заняться своей внешностью.

Телец

Не удивляйтесь, если в этот день у вас все будет валиться из рук. Просто терпеливо переждите этот период.

Близнецы

Если вы решитесь на серьезную покупку, она окажется полезной и прослужит долго для всей семьи.

Рак

День подходит для долгосрочных планов в вашей работе. Если вы располагаете средствами, вложите их в дело.

Лев

Период подходит для начала обновления жилья или капитального ремонта. Смена интерьера вас порадует.

Дева

В этот день не поддавайтесь на провокации. Избежать конфликтов вам поможет природное чувство юмора.

Весы

Постарайтесь найти свободное время для релакса и прогулки на свежем воздухе – она пойдет вам на пользу.

Скорпион

Верьте в свои силы, и у вас все получится. Возьмите себя в руки и начнете борьбу с вредными привычками.

Стрелец

Если к вам обратятся за помощью или советом, вы сможете оказать действенную и компетентную поддержку.

Козерог

День не подходит для одиночной борьбы с проблемами. Привлекайте коллег к решению общих рабочих задач.

Водолей

Вас посетит вдохновение, захочется попробовать себя в творчестве, но вот работать в этот день будет сложно.

Рыбы

Прислушайтесь к потребностям вашего любимого человека. Совместно проведенное время поднимет настроение вам обоим.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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