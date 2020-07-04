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Гороскоп на 5 июля: как лунное затмение повлияет на знаки зодиака

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 5 июля 2020 года, говорит, что Тельцу полезно побыть домоседом, а Скорпионов потянет на природу. Читайте гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

В день затмения откажитесь от серьезных физических нагрузок. Лучше займитесь полезными приобретениями для дома – они вас порадуют.

Телец

Разбирая старые вещи, вы наткнетесь на ценную информацию. Этот день желательно посвятить своей семье.

Близнецы

Звезды рекомендуют уделить внимание пожилым родственникам, потому что они нуждаются в вашей помощи.

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Рак

День подходит для творческих занятий. Не поддавайтесь негативным эмоциям, которые провоцирует затмение.

Лев

Будьте готовы к тому, что ваше настроение в день лунного затмения может быть переменчивым и непостоянным.

Дева

День подходит для интересного времяпровождения с семьей и друзьями. Только не злоупотребляйте алкоголем.

Весы

Желательно проявить внимательность по отношению к проблемам своего партнера. Будьте готовы к непредвиденным растратам.

Скорпион

Вам будет полезно выбраться на свежий воздух. Избегайте открытого солнца и наслаждайтесь природой.

Стрелец

Близким людям потребуется ваше внимание. Организуйте для всех подарки и поднимете им настроение.

Козерог

Большую часть выходного вам придется посвятить решению накопившихся бытовых вопросов. Старайтесь не транжирить.

Водолей

Затмение и полнолуние – неблагоприятный период для начинаний. Не давайте поводов для ревности своему партнеру.

Рыбы

В этот день вас поглотят различные бытовые хлопоты, так что вы вряд ли найдете много времени для отдыха.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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