Гороскоп на 5 июля: как лунное затмение повлияет на знаки зодиака
Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 5 июля 2020 года, говорит, что Тельцу полезно побыть домоседом, а Скорпионов потянет на природу. Читайте гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
В день затмения откажитесь от серьезных физических нагрузок. Лучше займитесь полезными приобретениями для дома – они вас порадуют.
Телец
Разбирая старые вещи, вы наткнетесь на ценную информацию. Этот день желательно посвятить своей семье.
Близнецы
Звезды рекомендуют уделить внимание пожилым родственникам, потому что они нуждаются в вашей помощи.
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Рак
День подходит для творческих занятий. Не поддавайтесь негативным эмоциям, которые провоцирует затмение.
Лев
Будьте готовы к тому, что ваше настроение в день лунного затмения может быть переменчивым и непостоянным.
Дева
День подходит для интересного времяпровождения с семьей и друзьями. Только не злоупотребляйте алкоголем.
Весы
Желательно проявить внимательность по отношению к проблемам своего партнера. Будьте готовы к непредвиденным растратам.
Скорпион
Вам будет полезно выбраться на свежий воздух. Избегайте открытого солнца и наслаждайтесь природой.
Стрелец
Близким людям потребуется ваше внимание. Организуйте для всех подарки и поднимете им настроение.
Козерог
Большую часть выходного вам придется посвятить решению накопившихся бытовых вопросов. Старайтесь не транжирить.
Водолей
Затмение и полнолуние – неблагоприятный период для начинаний. Не давайте поводов для ревности своему партнеру.
Рыбы
В этот день вас поглотят различные бытовые хлопоты, так что вы вряд ли найдете много времени для отдыха.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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