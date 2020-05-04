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Гороскоп на 5 мая: кто из знаков зодиака должен избегать конфликта

Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 5 мая 2020 года, говорит, что Девы добьются определенных результатов, а Рыб ждут кардинальные перемены. Читайте гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Будьте готовы к противостоянию со своими оппонентами. Отстаивая истину, вы окажете услугу своим соратникам.

Телец

В решении вашей проблемы вам может помочь влиятельный человек. За это вы останетесь ему должны.

Близнецы

Будьте готовы к развитию конфликтной ситуации. Вам лучше на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал.

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Рак

В этот день хорошо заняться составлением планов на будущее. Но не спешите приступать к их реализации.

Лев

В решении рабочих вопросов можете опираться на свой профессиональный опыт. В финансовой сфере все стабильно.

Дева

Этот день полезно посвятить подведению итогов и наведению порядка в делах. Избегайте общения с людьми.

Весы

Вас ждет благоприятный день, потому что ваши дела будут развиваться так, как вы задумывали и планировали ранее.

Скорпион

Этот период не подходит для решения бюрократических вопросов и оформления документов. Лучше займитесь своим здоровьем.

Стрелец

Вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может завести в тупик. Полагайтесь на логику, а не на интуицию.

Козерог

Вы заслуженно получите авторитет благодаря тому, что восстановите справедливость в споре окружающих людей.

Водолей

Звезды советуют меньше доверять окружающим, чтобы не попасться на удочку мошенников и не дать им себя обмануть.

Рыбы

Будьте готовы к кардинальным переменам в сфере работы или бизнеса. А вот личные вопросы придется отложить.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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