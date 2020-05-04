Гороскоп на 5 мая: кто из знаков зодиака должен избегать конфликта
Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 5 мая 2020 года, говорит, что Девы добьются определенных результатов, а Рыб ждут кардинальные перемены. Читайте гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Будьте готовы к противостоянию со своими оппонентами. Отстаивая истину, вы окажете услугу своим соратникам.
Телец
В решении вашей проблемы вам может помочь влиятельный человек. За это вы останетесь ему должны.
Близнецы
Будьте готовы к развитию конфликтной ситуации. Вам лучше на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал.
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Рак
В этот день хорошо заняться составлением планов на будущее. Но не спешите приступать к их реализации.
Лев
В решении рабочих вопросов можете опираться на свой профессиональный опыт. В финансовой сфере все стабильно.
Дева
Этот день полезно посвятить подведению итогов и наведению порядка в делах. Избегайте общения с людьми.
Весы
Вас ждет благоприятный день, потому что ваши дела будут развиваться так, как вы задумывали и планировали ранее.
Скорпион
Этот период не подходит для решения бюрократических вопросов и оформления документов. Лучше займитесь своим здоровьем.
Стрелец
Вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может завести в тупик. Полагайтесь на логику, а не на интуицию.
Козерог
Вы заслуженно получите авторитет благодаря тому, что восстановите справедливость в споре окружающих людей.
Водолей
Звезды советуют меньше доверять окружающим, чтобы не попасться на удочку мошенников и не дать им себя обмануть.
Рыбы
Будьте готовы к кардинальным переменам в сфере работы или бизнеса. А вот личные вопросы придется отложить.
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