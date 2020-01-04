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Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака: день подходит для полезных начинаний

Астрологический прогноз на 5 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 5 января 2020 года, советует Близнецам как следует отдохнуть, а Стрельцам – открыть объятия навстречу новым знакомствам. Читайте гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вы окажетесь в ситуации, когда от вас потребуется умение обходить острые углы. Старайтесь избегать однообразия.

Телец

В этот день возможна небольшая, но неожиданная и потому приятная прибыль. Давние конфликты улягутся.

Близнецы

Этот день больше подходит для расслабления и качественного отдыха, чем для усердной и кропотливой работы.

Рак

Вам будет полезно заняться освоением новых знаний, которые впоследствии пригодятся в новом бизнесе.

Лев

Если у вас намечается какой-то важный разговор, проведите его с глазу на глаз, без свидетелей и посторонних.

Дева

Вы попадете в центр внимания противоположного пола. В этот день не стоит сорить крупными суммами.

Весы

Этот день подходит для оздоровительных процедур по уходу за собой, к примеру для начала диеты.

Скорпион

Ваше настроение может спровоцировать конфликт с родными. Лучше побудьте наедине со своими мыслями.

Стрелец

Замечательное время, чтобы открыть объятия навстречу новым знакомствам и зарождению симпатии.

Козерог

День подходит для любых начинаний. Это может быть новое знакомство, переезд или же начало диеты.

Водолей

Будьте готовы к тому, что у противоположного пола возникнет интерес к вашим талантам, так что ловите свой шанс.

Рыбы

Позитивный день, однако старайтесь не делать долгов, иначе у вас возникнут проблемы с их возвратом.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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