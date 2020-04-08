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Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака: не хватайтесь за несколько дел одновременно

Астрологический прогноз на 9 апреля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:46

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2020 года, говорит, что перед Львами откроются хорошие перспективы, а Водолеям понадобится помощь. Читайте гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Звезды советуют избегать ссор и провокаций. Вряд ли вы сможете держать себя в руках, не срываясь до конфликта.

Телец

У вас не получится уйти от серьезного разговора со своей половинкой. Пообщайтесь по душам, и вы сможете решить проблему.

Близнецы

Если вы срочно не найдете себе занятие на день, оно найдет вас само и при этом затянется на целую неделю.

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Рак

Вам пытаются вставить палки в колеса. Лучше отойдите в сторону и переждите этот период – все уляжется само собой.

Лев

День хорош для начинаний в той области, где вы чувствуете себя специалистом. Вам доверяют, так что действуйте.

Дева

Вы не сможете выполнить несколько дел одновременно, даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.

Весы

Вы заслужите похвалу окружающих, если не будете отлынивать и убегать от решения навалившейся на вас проблемы.

Скорпион

Не давайте повода никому для негативных отзывов о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.

Стрелец

Какие-то давние дела всплывут на поверхность и заставят поволноваться. Отвлекитесь на просмотр любимого фильма.

Козерог

Прежде чем что-то окончательно решить, звезды советуют вам еще раз все хорошенько взвесить и не рубить сплеча.

Водолей

На вас навалятся вопросы, решать которые в одиночку будет сложно. Позовите на помощь близких людей.

Рыбы

Не стоит пускать дела на самотек, потому что враги не дремлют и тут же ухватятся за возможность подставить вам подножку.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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