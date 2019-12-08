Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака: день обещает большие перспективы

Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 9 декабря 2019 года, говорит, что Девам не стоит придавать значение критике, а Рыбам следует искать компромисс. Читайте гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен

День подходит для избавления от хлама. У вас есть шанс подарить вторую жизнь ненужной одежде или вещам.

Телец

В этот день ваши устоявшиеся стереотипы рискуют разрушиться под действием аргументов влиятельной особы.

Близнецы

Вы вызываете доверие у окружающих, вас могут посвятить в чужую тайну и при этом попросить совета и помощи.

Рак

Вам придется подкорректировать свои планы на день, потому что в них вмешаются родственники с неотложными вопросами.

Лев

Включайте свое умение убеждать – это привлечет к вам единомышленников и поможет укрепить позиции лидера.

Дева

Размолвка с партнером может испортить вам настроение. Однако не стоит придавать значение критике в свой адрес.

Весы

Звезды советуют не принимать однозначных решений и не сжигать мосты, потому что через время ваше мнение изменится.

Скорпион

Если вам нужна поддержка, ищите ее в кругу семьи. Родные поддержат ваши творческие и рационализаторские идеи.

Стрелец

Не стоит выдавать желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, и вам придется согласиться.

Козерог

В этот день вам пойдет на пользу занятие творчеством. Вас похвалят, и настроение заметно улучшится.

Водолей

Приобщайте к своему труду коллег – вместе вам будет под силу справиться с недельным объемом работы.

Рыбы

В возникшей проблеме ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.