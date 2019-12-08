Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака: день обещает большие перспективы
Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 9 декабря 2019 года, говорит, что Девам не стоит придавать значение критике, а Рыбам следует искать компромисс. Читайте гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День подходит для избавления от хлама. У вас есть шанс подарить вторую жизнь ненужной одежде или вещам.
Телец
В этот день ваши устоявшиеся стереотипы рискуют разрушиться под действием аргументов влиятельной особы.
Близнецы
Вы вызываете доверие у окружающих, вас могут посвятить в чужую тайну и при этом попросить совета и помощи.
Рак
Вам придется подкорректировать свои планы на день, потому что в них вмешаются родственники с неотложными вопросами.
Лев
Включайте свое умение убеждать – это привлечет к вам единомышленников и поможет укрепить позиции лидера.
Дева
Размолвка с партнером может испортить вам настроение. Однако не стоит придавать значение критике в свой адрес.
Весы
Звезды советуют не принимать однозначных решений и не сжигать мосты, потому что через время ваше мнение изменится.
Скорпион
Если вам нужна поддержка, ищите ее в кругу семьи. Родные поддержат ваши творческие и рационализаторские идеи.
Стрелец
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, и вам придется согласиться.
Козерог
В этот день вам пойдет на пользу занятие творчеством. Вас похвалят, и настроение заметно улучшится.
Водолей
Приобщайте к своему труду коллег – вместе вам будет под силу справиться с недельным объемом работы.
Рыбы
В возникшей проблеме ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон.
Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.
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