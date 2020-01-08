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Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака: берегите свое здоровье

Астрологический прогноз на 9 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 9 января 2020 года, говорит, что Девам важно заняться здоровьем, а начинания Козерогов не принесут желаемых результатов. Читайте гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

У вас возрастет авторитет, важные лица готовы прислушаться к вашему мнению и поддержать ваши начинания.

Телец

Подходящее время для смены интерьера в доме и офисе. Также звезды советуют вам заняться профилактикой здоровья.

Близнецы

Финансы у вас стабильны, но не рассчитывайте на неожиданную прибыль. Зато вы сможете продвинуться в карьере.

Рак

День больше подходит для деловых поездок, нежели для пассивного отдыха. Также благоприятен переезд.

Лев

Постарайтесь объединить свои прошлые достижения и укрепить возможности для продолжительного партнерства.

Дева

Остерегайтесь обострения хронических заболеваний и заранее проведите профилактику известных вам проблем.

Весы

У вас получится отложить деньги на перспективу. Лучшие возможности – у людей творческих профессий.

Скорпион

Это не лучший день для официального оформления отношений как делового характера, так и в личной жизни.

Стрелец

Проявите благоразумие и не поддавайтесь искушению общественной активности. Это не принесет вам пользы.

Козерог

Постарайтесь завершить уже начатые проекты, а не браться за что-то новое, потому что начинания не будут удачными.

Водолей

Вы можете почувствовать одиночество. Лучше займитесь планированием отношений, но не их реализацией.

Рыбы

Лучше не предпринимать кардинальных действий, связанных с вашим здоровьем или медицинскими процедурами.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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