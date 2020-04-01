Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви

Каким знакам зодиака повезет в любви в апреле 2020 года: астрологический прогноз

Весна в полном разгаре. Это самое нежное, чувственное, пылкое и одновременно страстное время расцвета и любви. Многие из нас ожидают от этого месяца приятных новостей, перемен к лучшему, гармонии и взаимопонимания в личной жизни. Кому же из знаков зодиака больше всех повезет в любви и отношениях в апреле 2020? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых счастливых знаках зодиака.

Кому повезет в любви Фото: Pexels

Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Козерог

В апреле 2020 у романтических увлечений Козерогов есть все шансы быть весьма удачными. В разгар весны в этой сфере человеческих отношений вам сопутствует стабильность и предсказуемость, даже основательность. А брак, зарегистрированный в это время, обещает быть длительным.

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Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Лев

Для представителей знака Львов апрель 2020 станет периодом совместного времяпровождения и творчества. Занятия одним и тем же делом, как правило, сближают людей и проверяют их чувства на крепость. К тому же вы получите неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия.

Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Телец

Даже если романтическим предложениям Тельцов в середине весны будет недоставать некой легкости, флирта и легкомыслия, ни у кого не возникнет сомнения в их основательности и серьезности. Все, что происходит с вами и вашим партнером – важно, судьбоносно и достаточно надежно. А отношения закладываются надолго.

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