Гороскоп на август 2019 для знака Близнецы: вы захотите заняться новым делом

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Близнецы

Близнецы Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет август 2019 для Близнецов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Близнецы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Работа

Чтобы достичь успеха в карьере и продвинуться по этой стезе вверх, Близнецам рекомендуется в августе уходить от логических умозаключений, доверившись собственной интуиции. Старайтесь чаще обращать свое внимание на знаки Судьбы – стечение обстоятельств не случайно.

Финансы

Финансово привлекательными для вас могут оказаться такие направления, о которых вы ранее и не задумывались: к примеру, ваше хобби или ведение блога в интернете о ежедневных манипуляциях на кухне. Причем, денег вам хватит на развитие и продвижение нового бизнеса.

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Здоровье

Причина ваших недомоганий в последнем летнем месяце носит психосоматический характер и кроется в неправильном отношении к окружающему миру. Так что, если заболела голова, не спешите пить таблетку, а проанализируйте, о чем вы недавно подумали – видимо, вы ошиблись.

Отношения

Даже неугомонным Близнецам иногда можно посоветовать больше общаться, показывать окружающим все свои положительные стороны и заявлять о себе миру, а не отсиживаться в четырех стенах, погрузившись в себя. Как иначе вы сможете достичь поставленных целей?

Любовь

Предъявляя претензии своему партнеру, вам для начала стоит разобраться в себе: чего вы хотите от этого человека – материальных благ, покровительства, статуса, интима или все-таки любви? Исходя из такого анализа, можете действовать дальше, но только не ждите, что ваши чувства будут взаимными.

Отдых

Поищите для себя новое увлечение, если старые уже поднадоели и хочется разнообразия. Смена деятельности и учеба часто способны принести отвлечение от насущных дел, а это полезно для ваших мозгов. Но и традиционный отдых с элементами ничегонеделания тоже никто не отменял.

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