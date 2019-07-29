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Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: не давайте несбыточных обещаний

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:32
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на август 2019 обрадует или огорчит представителей знака Козерог? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте гороскоп на август 2019 для знака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: работа

Не сомневайтесь в своих силах, и у вас получится даже то дело, которым ранее вы не думали заниматься. Также многие Козероги откроют в себе талант организатора и руководителя. Дерзайте, коллеги на вашей стороне и готовы помочь вашим инициативам.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: финансы

В августе 2019 особенно повезет тем Козерогам, кто работает в сфере обслуживания и торговли. А еще вы можете рассчитывать на неожиданные подарки и премии. Так что этот месяц выдастся финансово стабильным и прибыльным. Главное – не спустите все полученное за один выход.

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  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: здоровье

звезды рекомендуют обратить внимание на эндокринную систему и заняться если не лечением, то профилактикой заболеваний щитовидной железы. Не исключайте из своего рациона продукты, богатые йодом, а также налегайте на витамины, которые особенно разнообразны летом.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: отношения

Старайтесь не давать никому ложных обещаний, которые вы заведомо не сможете исполнить. Люди рассчитывают на вас, поэтому важно сохранить этот кредит доверия и не подвести своих партнеров. Настраивайтесь на позитивный лад – люди это ощущают и тянутся к хорошему.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: любовь

Тема несбыточных обещаний касается на только сугубо рабочих отношений, но также и личной жизни. Не исполнив желания любимого человека, вы рискуете нарваться на волну критики и недоверия. А это далеко не лучшее развитие для чувственной сферы жизни.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: отдых

Хорошая отдушина для Козерогов в августе 2019 – это общение с друзьями. Старайтесь почаще выбираться в гости, а также устраивать посиделки у себя дома или же на природе. Разговоры по душам, совместный ритуал распития чая или иных напитков сближает и радует.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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