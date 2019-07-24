Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отличное время для свадьбы
Астрологический прогноз на август 2019 для знака Овен
Какие предсказания от звезд ожидают знак Овен в августе 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Овен.
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- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: работа
Как часто нам приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. Август 2019 – именно такой период для Овнов. Чтобы достичь результатов, вам придется попотеть, причем, занимаясь делом, которое, на первый взгляд, вообще не относится к вашим прямым обязанностям.
- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: финансы
Последний летний месяц у Овнов обещает быть безбедным и денежным. Велика вероятность того, что вы получите определенную сумму в дар или заработаете легкие деньги, приложив незначительные усилия. Потратьте часть своих средств на благотворительные цели.
- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: здоровье
Большую часть времени вы будете чувствовать себя просто отлично. Здоровье и физическое состояние вас не подведут. Но вот перепады настроения и необъяснимая хандра может вас побеспокоить, особенно в дни новолуний. Старайтесь отвлекаться на что-то интересное.
- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отношения
В августе 2019 можете смело положиться на поддержку друзей и близких людей. Вам не откажут в ваших просьбах и прислушаются к пожеланиям. В этот период вы сможете на себе ощутить силу и важность дружеского плеча. Не забывайте об этом.
- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: любовь
Для многих Овнов август 2019 – это месяц серьезных перемен в социальном статусе, причем в позитивном ракурсе. Благоприятно регистрировать свой брак и играть свадьбы, только соотносите даты своих торжеств с церковным календарем, чтобы соблюсти все положенные ритуалы.
- Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отдых
Чтобы отвлечься от плохого настроения, старайтесь сами себе организовывать приятные отдушинки просто посреди рабочей недели: посещайте кино, читайте книги, а после работы еще можно успеть освежиться на пляже. Выходные дни обязательно посвятите новым впечатлениям.
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