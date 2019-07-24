Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отличное время для свадьбы

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Овен

Овен Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Овен в августе 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Овен.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: работа

Как часто нам приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. Август 2019 – именно такой период для Овнов. Чтобы достичь результатов, вам придется попотеть, причем, занимаясь делом, которое, на первый взгляд, вообще не относится к вашим прямым обязанностям.

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: финансы

Последний летний месяц у Овнов обещает быть безбедным и денежным. Велика вероятность того, что вы получите определенную сумму в дар или заработаете легкие деньги, приложив незначительные усилия. Потратьте часть своих средств на благотворительные цели.

Читайте также Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: здоровье

Большую часть времени вы будете чувствовать себя просто отлично. Здоровье и физическое состояние вас не подведут. Но вот перепады настроения и необъяснимая хандра может вас побеспокоить, особенно в дни новолуний. Старайтесь отвлекаться на что-то интересное.

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отношения

В августе 2019 можете смело положиться на поддержку друзей и близких людей. Вам не откажут в ваших просьбах и прислушаются к пожеланиям. В этот период вы сможете на себе ощутить силу и важность дружеского плеча. Не забывайте об этом.

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: любовь

Для многих Овнов август 2019 – это месяц серьезных перемен в социальном статусе, причем в позитивном ракурсе. Благоприятно регистрировать свой брак и играть свадьбы, только соотносите даты своих торжеств с церковным календарем, чтобы соблюсти все положенные ритуалы.

Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отдых

Чтобы отвлечься от плохого настроения, старайтесь сами себе организовывать приятные отдушинки просто посреди рабочей недели: посещайте кино, читайте книги, а после работы еще можно успеть освежиться на пляже. Выходные дни обязательно посвятите новым впечатлениям.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram