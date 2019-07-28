Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Будет ли август удачливым месяцем для представителей знака Скорпион? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Скорпион.

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Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: работа

Звезды будут покровительствовать людям творческих профессий. Так что в августе 2019 Скорпионам рекомендуется поспешить с реализацией своих оригинальных идей, накопившихся за последнее время – они окажутся не только востребованными, но еще и прибыльными.

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: финансы

В августе 2019 Скорпионам придется затянуть пояса и не тратить деньги на всякие пустяки, потому что новые поступления будут приходить туго, а старые запасы растают просто на глазах. Если вам действительно не хватает средств, задумайтесь о дополнительных источниках заработка.

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Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: здоровье

В последний летний месяц остерегайтесь вирусов, а потому будьте осмотрительнее на открытых водоемах и в местах массового скопления людей, где инфекцию особенно легко подхватить. Полезно будет заняться укреплением иммунитета, к примеру, практикуйте контрастный душ.

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: отношения

Окружающие будут удивлены проявлению искренности и открытости, столь несвойственной вашему знаку зодиака. Можете рассчитывать на ответное излияние душ, которое вам вскоре надоест. Старайтесь демонстрировать к людям лояльность и терпимость – они в этом нуждаются.

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: любовь

В августе 2019 Скорпионам будет свойственно мечтательное настроение, тоска и ностальгия по прошлым чувствам, которые рискуют вспыхнуть с новой силой вопреки здравому смыслу. Но когда любовь подчинялась логике? Вам остается лишь понуро брести за призраками прошлого.

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: отдых

Вас настолько увлечет процесс получения новых знаний и обучения чему-то непривычному для вас, что за этим занятием вы и не заметите усталости. Наоборот, это своеобразное переключение внимания на другую тему расширит ваш кругозор и вдохновит на новые интересные подвиги.

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