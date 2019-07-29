Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: пришло время перезагрузки

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Стрелец

Стрелец Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет август 2019 для Стрельца? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Стрелец.

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Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: работа

С окончанием лета вы выйдете на этап завершения какого-то ответственного участка на своей работе. Самое время подбивать итоги и анализировать, насколько оправданными были ваши предыдущие наработки и риски. От вашего решения зависит успех дальнейшего бизнеса.

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Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: финансы

Не торопитесь по первому требованию друзей или знакомых давать им в долг внушительные суммы. Велика вероятность, что вам самим в скором времени потребуется финансирование собственного проекта. А свежих поступлений в августе 2019 у вас не предвидится.

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Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: здоровье

Любой врач скажет вам, что причина вашего недомогания кроется в малоподвижном образе жизни, подверженности стрессам и усталости. Старайтесь больше двигаться, откажитесь от просиживания возле экрана в пользу прогулок на свежем воздухе, но не по солнцепеку.

Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: отношения

Старайтесь больше времени проводить с родными и близкими людьми. Особое внимание уделите пожилым членам своей семьи – они нуждаются в вашем внимании и участии. От этого взаимодействия выиграют все – вы значительно укрепите родственные отношения и связи.

Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: любовь

Август 2019 – время переосмысления свой личной жизни. Вполне возможно, что в семейных разборках вы были неправы, и сейчас, наконец-то вы это осознаете. Еще не поздно все исправить, попросить прощения и вернуть былые чувства. Одиноких Стрельцов ждут приятные перемены.

Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: отдых

Сон, пробежка и вода – ваши лучшие друзья! Это девиз отдыха, а также восстановления физических сил и душевного равновесия у Стрельцов на август 2019. Хорошо, если всем этим вы будете заниматься где-нибудь на курорте. Но и дома стоит поддерживать здоровый образ жизни.

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