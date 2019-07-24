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Гороскоп на август 2019 для знака Телец: месяц будет наполнен любовью и гармонией

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:02
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Будет ли июль позитивным месяцем для Тельцов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Телец.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Работа

Неурядицы и проблемы на работе в большой мере будут спровоцированы неправильной информацией, которую вы возьмете за основу. А потому прежде чем приниматься за дело, перепроверьте исходные данные и источники их поступления. От этого будет зависеть ваш успех.

  • Финансы

Несмотря на некоторые запинки в работе, Тельцы не будут испытывать финансовых затруднений в августе 2019. И, кстати, разговор о повышении вашего гонорара следует провести именно в этом месяце – звезды сошлись так, что руководство будет рассудительным и благосклонным к вам.

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  • Здоровье

В августе 2019 наибольшему риску будет подвержен позвоночник и опорно-двигательная система. Вам нежелательно подвергать организм физическим нагрузкам. Максимум, что позволительно – это корзина фруктов и овощей, принесенная с рынка для восполнения витаминов в организме.

  • Отношения

Главное качество, за которое вас ценят окружающие – это честность и принципиальность. Не сворачивайте с выбранной тактики поведения, и тогда вы будете оставаться на высоте в любом обществе. Не старайтесь казаться лучше и круче, чем вы есть, вас ценят именно за это.

  • Любовь

Последний летний месяц будет наполнен любовью и гармонией во взаимоотношениях. Старайтесь по возможности больше времени проводить наедине со своей половинкой. Отличным решением будет провести совместный отпуск или хотя бы однодневную вылазку на природу.

  • Отдых

Вы в полной мере заслужили отдых кропотливой работой и неплохими результатами. Так что оформляйте отпуск на полную катушку, а заодно берите в охапку любимого человека и выдвигайтесь куда-нибудь подальше от цивилизации – к морю, солнцу и впечатлениям.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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