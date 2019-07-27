Гороскоп на август 2019 для знака Весы: вас переполняют новые идеи

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Весов в августе 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Весы.

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Гороскоп на август 2019 для знака Весы: работа

Главный девиз августа 2019 для Весов в сфере бизнеса – не сомневаться в собственных силах. На самом деле вам будет по плечу даже то занятие, о котором вы и не думали ранее, считая его прерогативой сильных мира сего. Дерзайте! Тогда вы хотя бы не сможете себя упрекнуть в бездействии.

Гороскоп на август 2019 для знака Весы: финансы

Ваше финансовое положение напрямую зависит от того, насколько глубоко вы окунетесь в новое дело. Ведь новаторство требует определенных капиталовложений. Бедствовать вы не будете, но если возникнет необходимость, верные друзья вам не откажут в материальной поддержке.

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Гороскоп на август 2019 для знака Весы: здоровье

Прекрасно, если вы любите овощи и фрукты, т.к. витамины необходимы организму, а лето – лучшее время для их восполнения. Но не забывайте и о белковой пище. Также следите за состоянием артериального давления – в августе 2019 у Весов возможны перепады.

Гороскоп на август 2019 для знака Весы: отношения

Увлекаясь собственными задачами, не забывайте об окружающих вас людях. Периодически хотя бы для приличия интересуйтесь их делами и проблемами, если не хотите, чтобы на вас откровенно обиделись за черствость и безразличие. Как вариант, поставьте себя на их место.

Гороскоп на август 2019 для знака Весы: любовь

Не бойтесь заявлять о своих чувствах и добиваться желаемого. В августе 2019 Весам в любви везет, просто взгляните на себя с другого ракурса и поверьте в свои силы. Ваше либидо от этого только выиграет. А партнер раскроет в вас грани, до сих пор скрытые от его влюбленных глаз.

Гороскоп на август 2019 для знака Весы: отдых

Предоставьте выбор направления и вида летнего отдыха своей второй половинке – у этого человека отличный вкус, и вам понравится такой релакс. К тому же это высвободит значительную часть вашего времени, энергии и сил на те дела, которые интересны сугубо вам.

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