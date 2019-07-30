Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: вы готовы к переменам в личной жизни

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Водолей

Водолей Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на август 2019 для Водолея? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте гороскоп на август 2019 для знака Водолей.

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Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: работа

Август 2019 для Водолеев будет удачным периодом в сфере бизнеса и работы. Вас с вашими новаторскими идеями с распростертыми объятиями примут в трудовом коллективе, вот только отпускать на законный отдых вряд ли захотят. Вам придется соразмерять свои силы.

Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: финансы

Ваше отношение к деньгам в августе 2019 может кардинальным образом поменяться. Если вы были склонны к экономии, то вас внезапно озарит мысль о том, что не стоит отказывать себе в малых и больших радостях, ведь жизнь идет, и так хочется успеть все в ней попробовать.

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Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: здоровье

Старайтесь меньше распространяться о своих успехах и хвастаться личными достижениями. Как бы странно это ни звучало, но ваше самочувствие в августе 2019 может испортиться из-за чьей-то банальной зависти или сглаза. А вот спорт пойдет на пользу вашему организму.

Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: отношения

Прежде чем говорить, тщательно взвешивайте и продумывайте свои реплики. Вы больше склонны к одиночеству, нежели к шумным компаниям и веселому времяпровождению. И это сказывается на вашем отношении к окружающим – вы невольно способны нагрубить и обидеть людей.

Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: любовь

Вы готовы к переменам в личной жизни и развитию новых отношений. Вы даже не будете испытывать сильного сожаления, ведь жизнь не стоит на месте, и все быстро меняется. Но если вы дорожите своими чувствами, проявите максимум внимания и нежности к своему партнеру.

Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: отдых

Водолеям все чаще захочется побыть наедине с самими собой, не впутывая в свое личное пространство близких людей, друзей и родню. Не противьтесь этому желанию – так будет полезнее и безопаснее для всех. Вы восстановите силы и сохраните мир в семье.

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