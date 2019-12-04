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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: подходящий период для перезагрузки

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Близнецы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Близнецы
Близнецы
Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Близнецов в декабре 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: работа

Будьте готовы к тому, что в декабре 2019 у вас может появиться новое партнерское обязательство или даже вы запросто можете сменить работу, а то и профессию в целом. Причем это будет важным для вашего будущего и предоставит возможность заниматься несколькими делами одновременно.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: финансы

Старых финансовых резервов Близнецам хватит на безбедную жизнь в декабре 2019, а также на подарки и подготовку к новогодним праздникам. Но вот при смене работы или сферы деятельности вам стоит уже сейчас всерьез задуматься об источниках новых поступлений.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: здоровье

Если в декабре 2019 Близнецы почувствуют недомогание, звезды не рекомендуют спешить хвататься за лекарства. Причина кроется в вашем психо-эмоциональном состоянии – с него и следует начинать решение проблемы. Остерегайтесь передозировки лекарств, а также алкоголя.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: отношения

В декабре 2019 у Близнецов будет наблюдаться какая-то нервозность и эмоциональная подавленность, что отразится на их взаимоотношениях с окружающими людьми. В некоторые дни общительным и разносторонним Близнецам даже захочется уединения и ухода от социума.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: любовь

Как склонны Близнецы к любви, так эта склонность и проявится в декабре 2019. Не стоит верить обещаниям Близнецов о любви до гроба, потому что их чувства будут переменчивы. При этом они никого не обманывают, потому что в тот момент они и сами свято верят в свою любовь.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Близнецы: отдых

В декабре 2019 у Близнецов, несмотря на их природную тягу к приключениям, особых возможностей и желания путешествовать и ездить по миру не возникнет. А вот спать им будет хотеться много и часто. Не отказывайте себе в этом простом и действенном способе релакса.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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