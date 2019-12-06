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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: дайте выход своей страсти

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Дева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Дева
Дева
Фото: Pixabay

Какой астрологический прогноз на декабрь 2019 обрадует или огорчит представителей знака Дева? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: работа

Звезды не рекомендуют Девам в декабре 2019 не начинать рискованные мероприятия и важные проекты, поскольку большая часть месяца будет довольно сложной. Иначе потом вам не избежать упреков от начальства и коллег за то, что вы взяли обязательства и не выполнили обещанное.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: финансы

Несколько раз все взвесьте и продумайте, прежде чем ввязываться в финансовую авантюру. Если вам наобещали золотые горы, это вовсе не значит, что внутри них тоже будет что-то ценное. Скорее всего, заманчивая прибыль – это только обертка, а на деле окажется обычная афера.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: здоровье

У Дев в декабре 2019 могут наблюдаться расстройства системы пищеварения. Как известно, все болезни от нервов, стрессов и усталости. Так что прежде чем лечить желудок, займитесь своим психологическим состоянием. Вот увидите, уже к концу месяца вы почувствуете себя гораздо лучше.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: отношения

Звезды предостерегают представителей знака Девы, чтобы они старались избегать зависимости своей жизни и спокойствия от состояния отношений и чувств. Что бы ни происходило, держите себя в руках и не предпринимайте резких действий, о которых потом вам придется пожалеть.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: любовь

В декабре 2019 Девы будут ощущать некоторую приподнятость вперемешку со страстью. Порою даже не вы будете управлять своими чувствами, а совсем наоборот. Держите ситуацию под контролем и уж тем более не срывайтесь на партнере, иначе он может вас неправильно понять.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Дева: отдых

Нервное напряжение, стрессы и шквал эмоций сделают свое дело, и Девам в конце года захочется умиротворенности и покоя. Никакие путешествия и поездки не заставят их выдвинуться из любимых четырех стен в из законный выходной день. Организм сам знает, как ему лучше отдохнуть.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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