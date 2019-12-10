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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: берегитесь инфекции

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет декабрь 2019 для Козерогов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: работа

Из-за нехватки ресурсов звезды не рекомендуют Козерогам в первой половине декабря 2019 строить серьезные планы, а тем более претворять их в жизнь. Но вот уже со второй половины месяца стоит прислушиваться к идеям новых партнеров и коллег – они окажутся удачными.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: финансы

Несмотря на некоторый спад в сфере работы, декабрь 2019 в целом окажется вполне финансово стабильным для представителей знака Козерога. Причем, вы получите хороший совет от специалиста, как правильно распорядиться своими доходами – не стоит его игнорировать.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: здоровье

В начале декабря 2019 у Козерогов наблюдается некоторое снижение жизненного тонуса. Если вы ранее где-то подхватили инфекцию, и она не ушла из организма, то это лучшее время для ее пробуждения и расцвета. Старайтесь почистить организм и подпитать его витамином С.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: отношения

Месяц богат на потенциально полезные знакомства, которые в скором будущем пригодятся вам в бизнесе. Одно из важных качеств, которое поможет в общении – это проявление милосердия. Старайтесь быть более добрыми и открытыми с окружающими вас людьми, и они ответят вам тем же.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: любовь

Козерогам придется уяснить для себя, что их любимый человек совершенно не должен соответствовать каким-то стереотипам и клише, выстроенным в вашей фантазии. Он имеет право на собственное мнение и поступки. А вы, если любите, должны принимать его таким, какой он есть.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: отдых

Хватайтесь за малейшую возможность отдохнуть в каком-нибудь теплом месте. Если это поездка в жаркие страны, то вы совместите приятное с полезным – не наломаете дров на работе, наберетесь впечатлений, отдохнете на славу, да еще и подлечите уставший за холода организм.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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