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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: держите под контролем свои эмоции

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:14
Лев
Лев
Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет декабрь 2019 для Львов? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: работа

Будьте готовы к тому, что в декабре 2019 года обстоятельства, начальство или партнеры будут заставлять вас работать на полную силу, а иногда даже и сверх меры. Вам придется участвовать во всевозможных групповых и коллективных проектах. Не обойдется без споров и конфликтов.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: финансы

Небольшое утешение для Львов в декабре 2019 заключается в том, что их тяжелый труд будет достойно вознагражден. Вам посыплются деньги и предложения, причем не только из привычных источников. Также вам стоит присматриваться к дополнительным способам самореализации.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: здоровье

Для большинства представителей знака Льва начало зимы будет отмечено повышением уровня энергетики, а значит и здоровья. Но рабочая напряженность не пройдет даром, и к концу декабря 2019 Лев начнет чахнуть и даже вызывать у окружающих жалость к себе. Попробуйте поболеть с комфортом.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: отношения

В декабре 2019 конфликтные и рычащие Львы будут хаотически искать себе достойных единомышленников и собеседников. Иными словами – жилетку. Им, как воздух, необходим человек, которому можно излить душу и за счет которого утвердиться в собственной правоте и значимости.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: любовь

Все перипетии на работе и в общественной жизни никоим образом не отразятся на личных отношениях Льва. Дома и в кругу семьи – это ласковая кошечка, любящая и понимающая, но также требующая к себе повышенного внимания. И очень страдающая, если недополучит его от партнера.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Лев: отдых

Звезды советуют Львам в декабре 2019 выбрать себе вид отдыха или времяпрепровождения, в котором участвует много разных людей – от боулинга до похода на хоккейный матч. Такой вид релакса принесет вам отвлечение, моральное удовлетворение и физический отдых.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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