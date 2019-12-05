Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: любвеобильный месяц

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Рак

Рак Фото: Сегодня

Будет ли декабрь удачливым месяцем для представителей знака Рак? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак.

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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: работа

Декабрь 2019 для многих – время сведения баланса и подведения итогов за прошедший год. А еще это период подготовки к корпоративам и встрече Нового года. Так что во всей этой предпраздничной суете на саму работу у Раков времени особо и не останется.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: финансы

Готовьтесь к тому, что расходов в декабре 2019 будет много. Помимо новогодней подготовки, покупки подарков и составления меню, вам придется раскошеливаться на текущие неприятности в виде раздачи долгов или штрафов. Так что старайтесь экономить, чтобы не выйти в минус.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: здоровье

Звезды советуют Ракам поберечься и не переохлаждаться. В декабре 2019 под ударом окажется ваша мочеполовая система и, как следствие, возможные проблемы в сексуальной сфере. Одевайтесь потеплее, несмотря на желание пофорсить, и не экспериментируйте с холодным душем.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: отношения

Последний месяц в году захватит Раков своей суетой и праздничной атмосферой. Вы захотите более активно участвовать в жизни коллектива, коллег и друзей, в вас проявятся незаурядные способности организатора и массовика-затейника. К вам потянутся люди, ведь с вами весело.

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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: любовь

Кто сказал, что Раки – тихие и прилежные семьянины? В декабре 2019 представители знака Рак не прочь закрутить служебный роман на полную катушку. Ваш шарм привлекает, а умение говорить завораживает, так что неудивительно, что вы сможете очаровать коллегу или начальство.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: отдых

В течение всего декабря 2019 Ракам будет не до поездок или путешествий. Максимум, который вы себе позволите – это пассивный отдых выходного дня перед экраном или же романтические прогулки при свете луны. Обращайте внимание на сны – они могут быть вещими.

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