Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: любвеобильный месяц
Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Рак
Будет ли декабрь удачливым месяцем для представителей знака Рак? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак.
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- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: работа
Декабрь 2019 для многих – время сведения баланса и подведения итогов за прошедший год. А еще это период подготовки к корпоративам и встрече Нового года. Так что во всей этой предпраздничной суете на саму работу у Раков времени особо и не останется.
- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: финансы
Готовьтесь к тому, что расходов в декабре 2019 будет много. Помимо новогодней подготовки, покупки подарков и составления меню, вам придется раскошеливаться на текущие неприятности в виде раздачи долгов или штрафов. Так что старайтесь экономить, чтобы не выйти в минус.
- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: здоровье
Звезды советуют Ракам поберечься и не переохлаждаться. В декабре 2019 под ударом окажется ваша мочеполовая система и, как следствие, возможные проблемы в сексуальной сфере. Одевайтесь потеплее, несмотря на желание пофорсить, и не экспериментируйте с холодным душем.
- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: отношения
Последний месяц в году захватит Раков своей суетой и праздничной атмосферой. Вы захотите более активно участвовать в жизни коллектива, коллег и друзей, в вас проявятся незаурядные способности организатора и массовика-затейника. К вам потянутся люди, ведь с вами весело.
- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: любовь
Кто сказал, что Раки – тихие и прилежные семьянины? В декабре 2019 представители знака Рак не прочь закрутить служебный роман на полную катушку. Ваш шарм привлекает, а умение говорить завораживает, так что неудивительно, что вы сможете очаровать коллегу или начальство.
- Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рак: отдых
В течение всего декабря 2019 Ракам будет не до поездок или путешествий. Максимум, который вы себе позволите – это пассивный отдых выходного дня перед экраном или же романтические прогулки при свете луны. Обращайте внимание на сны – они могут быть вещими.
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