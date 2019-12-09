Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: вы устанете от общения

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет декабрь 2019 для Скорпиона? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в начале зимы для представителей этого знака. Читайте гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион.

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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: работа

Начало декабря 2019 для Скорпионов будет не совсем эффективно по не зависящим от вас причинам. Зато вся вторая половина месяца – просто великолепная компенсация за потерянное ранее время. Так что все важные планы, дела и переговоры лучше отложить на конец года.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: финансы

Ваши плодотворные труды не останутся без внимания со стороны руководства, и в декабре 2019 можете рассчитывать на вполне нормальную оплату своей работы. Но вот дополнительные источники дохода вас могут подвести – все-таки конец года внесет некоторую сумятицу в расчеты.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: здоровье

У обладателей одного из самых эмоционально нестабильных характеров это свойство в декабре 2019 проявится в полной мере. Если вы не будете себя контролировать, то ваши эмоции выльются в проблемы работы желудочно-кишечного тракта – и это как раз в канун новогодних праздников.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: отношения

Эмоции Скорпионов в конце 2019 года будут просто зашкаливать. Вы хотите успеть все и сразу, ничего не упустить из виду, переговорить со множеством людей и при этом ни с кем не испортить отношения. В результате в декабре вы ощутите некое моральное опустошение и желание отдохнуть.

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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: любовь

В декабре 2019 могут быть проблемы в семье, связанные с физическим состоянием вашей половинки. Многих Скорпионов это заставит переживать и выбьет из привычной колеи. А одинокие представители знака могут влюбиться, причем, со всей свойственной им страстью.

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: отдых

Вам так надоест общение, знакомства, обсуждения, деловые и дружеские встречи в течение декабря 2019, что лучшим отдыхом для себя многие Скорпионы сочтут пребывание в спокойствии и полном уединении. Так проще релаксируется и лучше думается. Даже уезжать никуда не захочется.

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