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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: вас заставят ревновать

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Весы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Весы
Весы
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на декабрь 2019 для Весов? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: работа

В декабре 2019 для представителей знака Весов работа будет даваться с некоторым напрягом. Частое торможение и отставание в делах – то ли по вашей вине, то ли по не зависящим от вас обстоятельствам – выбивает из колеи. Так что будьте предельно внимательны и осторожны в предпринимаемых делах.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: финансы

Несмотря на сложности в работе, в начале зимы Весы не будут испытывать никаких финансовых проблем. У вас имеется неплохой источник дохода помимо основного – старайтесь не упускать его из виду. Кроме того, нахлынувшие на вас творческие идеи будут актуальными и прибыльными.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: здоровье

Боритесь с плохим настроением и не впадайте в зимнюю депрессию, потом что такая подверженность вас до добра не доведет. Тем более что уже скоро вы почувствуете заметный прилив сил и энергии. А, как известно, здоровый дух водится в здоровом и бодром теле.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: отношения

Этот месяц оптимален для выяснения отношений с окружающими людьми. Если вам что-то непонятно, волнует, интригует и не дает покоя – не стесняйтесь задавать вопросы и выяснять для себя все интересующие вас моменты. Так связи с людьми станут лишь провереннее, надежнее и крепче.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: любовь

Звезды предупреждают, что Весам предстоит пережить эмоциональные встряски, связанные с проявлением собственнических инстинктов, т.е. банальной ревностью. Вам следует быть осторожными в выборе партнера. А также в раскрытии своих чувств и состояния души любимому человеку.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: отдых

Декабрь 2019 для Весов в целом будет довольно динамичным и эмоционально взвинченным, поэтому вам желательно заранее спланировать отдых на выходные дни. Но отдыхать – не значит праздно валяться на диване. Продумайте по-настоящему качественный релакс и не пожалейте на него денег.

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