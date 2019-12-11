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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: вас подведет рассеянность

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Будет ли декабрь позитивным месяцем для Водолея? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: работа

В декабре 2019 Водолеи из-за своей невнимательности рискуют не раз попасть в неприятные ситуации. Под конец года ваше рабочее рвение поубавится, бдительность – тоже, и в результате вам будет не хватать собранности и трезвости, чтобы предпринимать что-то важное.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: финансы

Звезды предостерегают тех представителей знака, которые склонны к рассеянности, чтобы вы более внимательно отнеслись к собственным деньгам. В декабре 2019 у Водолеев велик риск обмана, и все из-за вашей чрезмерной доверчивости или же неопытности в ведении дел.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: здоровье

Декабрь 2019 – это энергетически достаточно насыщенный период, позволяющий Водолеям избавиться от многих проблем, в первую очередь – проблем с самочувствием. Но, в любом случае, будьте внимательны при приеме медикаментов, чтобы не было передозировки.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: отношения

Вы слишком доверчивы и откровенны с окружающими людьми, причем не только близкими, но и вообще с первыми встречными – и это во многом вас губит. Мало ли кто может попасться вам на жизненном пути – честный человек или мошенник. Звезды советуют Водолеям быть осмотрительнее.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: любовь

В декабре 2019 Водолеи впадут в состояние, когда они любят всех вокруг и при этом – никого конкретно. Видимо, вам нужна передышка в чувственной сфере, и если рядом с вами действительно любящий и понимающий человек, то он не будет на вас сердиться за это.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: отдых

Декабрь 2019 – хорошее время для поездок и путешествий, куда вам давно хотелось бы попасть. Хотя к концу месяца ваш пыл и авантюризм заметно поубавится. Но вот развлекаться и баловаться с азартными играми звезды вам не рекомендуют – можете пожалеть и остаться ни с чем.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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