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Гороскоп на февраль 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви

Каким знакам зодиака повезет в любви в феврале 2020 года: астрологический прогноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Кому повезет в любви
Кому повезет в любви
Фото: Pexels

Февраль 2020 – многообещающий месяц в сфере любви и отношений для большинства знаков зодиака. Вы ведь не забыли, что 14 февраля отмечается самый главный праздник всех влюбленных – День святого Валентина? А потому многие люди ожидают от этого месяца приятных новостей, перемен к лучшему, любви, страсти, гармонии и взаимопонимания в личной жизни. Кому же из знаков зодиака повезет в любви в феврале 2020? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых счастливых знаках зодиака.

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  • Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Телец

Развитие любовных отношений у Тельцов в феврале 2020 порадует своей стабильностью и надежностью. В отличие от своего партнера, вы станете более сентиментальны и в то же время – более решительны. Самое время помечтать о совместной крыше или пополнении в семье. А от мечты можно плавно переходить к делу – месяц этому способствует.

  • Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Скорпион

В феврале 2020 представители знака Скорпион выйдут на новый уровень отношений со своей половинкой. Вас полностью захватят любовные интриги, эротические фантазии, тонкие ощущения и незабываемые волнения. Звезды советуют вам не быть слишком прямолинейными и настойчивыми, чтобы не вспугнуть состояние собственной эйфории.

  • Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Водолей

Представителям знака Водолей самое время сделать решающий шаг в развитии любовных отношений. Будьте смелее, скорее бросайтесь в омут горячей страсти вместе с вашим избранником и ничего не бойтесь. Главное – идите на компромиссы, будьте готовы к его запросам и учитесь уступать там, где это нужно. Это будет оценено по достоинству.

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