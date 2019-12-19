Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

Каким знакам зодиака наиболее повезет в сфере работы и бизнеса в 2020 году: астрологический прогноз

Самый успешный знак зодиака Фото: Depositphotos

Близится Новый год 2020, который придет под знаком Белой Металлической Крысы. И многих людей интересует, насколько активным, благоприятным и удачливым станет этот год в сфере работы, карьерного роста, развития бизнеса.

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Крыса, согласно восточной мифологии, очень предприимчивый и расчетливый зверек. Ее отличает рассудительность, бережливость, неординарный ум и разнообразные таланты, которые она не привыкла зарывать в землю.

Каким же знакам зодиака 2020 год принесет улучшение условий труда, завидный карьерный рост, развитие бизнеса и раскрытие собственного потенциала? Кому больше всего повезет в работе и карьере? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, он обещает быть весьма успешным и удачливым для большинства знаков зодиака. Одним больше повезет в любви, как например, Львам и Козерогам. Другие сказочно разбогатеют, как Дева и Близнецы. А кому-то удастся подняться на головокружительную высоту по карьерной лестнице. Кто же эти креативные счастливчики в год Белой Крысы из зодиакального круга?

Знак зодиака №3, которому повезет в работе: Близнецы

Всесторонне развитых, жизнерадостных и неутомимых Близнецов символ будущего года будет всячески поддерживать в сфере работы. Стоит вам засветить свое резюме, и в 2020 году у вас просто отбоя не будет от разнообразных вакансий. На вас дождем посыплются интересные предложения работы с хорошими гонорарами – так что только успевайте выбирать самые щедрые и понравившиеся варианты. И соизмеряйте свои возможности с силами.

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Знак зодиака №2, которому повезет в карьере:

Волна новизны, присущая 2020 году, подхватит Рыб и добавит ярких эмоций в сфере партнерского общения и полезных знакомств. Вы получите от Белой Крысы завидные шансы выстроить свою карьеру, как вы того пожелаете. Обновления коснутся всего – от рабочего места до вашей должности и даже сферы деятельности в целом. Так что самое время задуматься о смене работы – ваш выбор и решение в 2020 году будут удачными, как никогда.

Знак зодиака №1, которому повезет в бизнесе: Рак

У Раков в 2020 году открывается настоящая сказочная перспектива подъема по карьерной лестнице, а также завидного финансового взлета. Несмотря на вашу природную медлительность, вы сумеете обойти конкурентов и занять хорошее место в сфере бизнеса. У окружающих будет создаваться впечатление, что все заманчивые предложения сами плывут к вам в руки, а вы при этом как будто ничего и не делаете. А потому вас часто будут называть везучим человеком.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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