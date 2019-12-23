Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2020 году Белой Крысы: астрологический прогноз

Кто найдет свою любовь в 2020 году Фото: Depositphotos

В канун приближающегося Нового года 2020, который придет к нам под знаком Белой Металлической Крысы, мы расскажем о самых счастливых знаках зодиака, которым неслыханно повезет в сфере личной жизни, кого с головой накроет волна самых ярких чувств, безумной страсти и фантастических эмоций, и кто найдет свою любовь. Крысы, как известно, не лишены романтизма, обладают завидным красноречием и легко находят общий язык с людьми. Кроме того, их сложно обмануть, потому что они интуитивно чувствуют людей. Кому же из знаков зодиака повезет в любви в 2020 году Белой Крысы? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

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В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, он обещает быть вполне успешным для большинства знаков зодиака. Одним он принесет уверенный карьерный взлет и финансовое благополучие, как, например, Деве и Близнецам. Другие поймают удачу за хвост, как Рак и Рыбы. А кто-то познает неимоверное счастье и практически утонет в любви. Кто же из зодиакального круга достоин называться самым любвеобильным знаком в год Белой Крысы?

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Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Весы

Новый год Белой Крысы принесет обновление в любовную сферу многих представителей знака Весы. Вы не узнаете сами себя, и всему причина – ваш новый имидж. Такое чудесное преображение воспримется окружающими с интересом, и к вам потянутся новые незаурядные личности. Так что не упустите свой шанс на заманчивое знакомство и перспективу развития отношений. А изжившие себя связи можете рвать без сожаления.

Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Лев

Лев – знак не из пугливых, так что все суеверия и страхи, связанные с високосным годом Крысы, не остановит его, если вдруг ему взбредет в голову сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно, захватывающе и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Что касается семейных Львов – они также будут пребывать в гармонии и полном взаимопонимании со своей половинкой.

Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Козерог

Под влиянием Белой Крысы в 2020 году Козероги будут излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью и впечатлять ухоженностью. Вы общительны, обаятельны, обворожительны, всегда в центре внимания и не прочь пофлиртовать. Это не останется незамеченным у представителей противоположного пола. Так что будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою фортуну, особенно одинокие представители знака.

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