Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: пусть вас не страшат перемены

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Дева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Дева
Дева
Фото: Pixabay

Каким будет астрологический прогноз на июль 2019 для Дев? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Дева.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: работа

В июле 2019 главный враг для Девы – это сомнение в собственной правоте. Ваша уверенность в своих силах имеет под собой все основания, и коллектив это чувствует. Решения рабочих вопросов и действия, которые вы предложите, будут восприняты на ура, и это вскоре принесет желанные результаты.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: финансы

У вас появится шанс дополнительного заработка. Вам решать, стоит ли отказываться, потому что деньги никогда не бывают лишними. Но, с другой стороны, и об отдыхе стоит задуматься – организм ведь не железный. А вот куда потратить заработанное, вам долго думать не придется – соблазнов вокруг хоть отбавляй!

Читайте также
Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: здоровье

Самый опасный для здоровья летний фактор – это кондиционер. И Девы в разгар лета как раз будут подвержены переохлаждению и простуде. Июль – хорошее время для процедуры закаливания, хождения босиком и контрастного душа, если вы планировали войти в холода подготовленным человеком.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: отношения

Июль 2019 обещает Девам много новых знакомств и встреч, активное общение и познание, прежде всего, себя. Вы жаждете перемен во всем, и к вам подтягиваются интересные для вас люди. Главное – оставайтесь сами собой, чтобы окружающим не нужно было гадать, какую роль вы играете.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: любовь

Если вы чувствуете, что отношения себя изжили, то пришло время их завершить. Это процесс болезненный, но оставлять все по-старому – это мучить и себя, и партнера. На вакантное место тут же появится претендент в виде новых чувств и ощущений. А одинокие представители знака Дев могут рассчитывать на иперемены в личной жизни.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: отдых

Отлеживание на диване в июле 2019  – явно не для вас. Лучший отдых для Дев – это атмосфера праздника, шумных коллективов и больших компаний. Вас так и тянет к новизне, и вы, как ребенок, радуетесь новым встречам и знакомствам. Выставки, концерты, спектакли, променады – вот что поможет вам отдохнуть на все сто.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: постарайтесь больше доверять людям Гороскоп на июль 2019 для знака Рак: совместный отдых сплотит вас с вашей половинкой Гороскоп на июль 2019 для знака Близнецы: отличное время для кардинальных перемен Гороскоп на июль 2019 для знака Телец: месяц обещает финансовое обогащение Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: все зависит от вашего отношения к себе и миру
гороскоп астрология июль знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

Красотки 80-х: как они выглядели до появления фотошопа
Красотки 80-х: как они выглядели до появления фотошопа
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь