Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: пусть вас не страшат перемены

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Дева

Дева Фото: Pixabay

Каким будет астрологический прогноз на июль 2019 для Дев? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Дева.

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• Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: работа

В июле 2019 главный враг для Девы – это сомнение в собственной правоте. Ваша уверенность в своих силах имеет под собой все основания, и коллектив это чувствует. Решения рабочих вопросов и действия, которые вы предложите, будут восприняты на ура, и это вскоре принесет желанные результаты.

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: финансы

У вас появится шанс дополнительного заработка. Вам решать, стоит ли отказываться, потому что деньги никогда не бывают лишними. Но, с другой стороны, и об отдыхе стоит задуматься – организм ведь не железный. А вот куда потратить заработанное, вам долго думать не придется – соблазнов вокруг хоть отбавляй!

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Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: здоровье

Самый опасный для здоровья летний фактор – это кондиционер. И Девы в разгар лета как раз будут подвержены переохлаждению и простуде. Июль – хорошее время для процедуры закаливания, хождения босиком и контрастного душа, если вы планировали войти в холода подготовленным человеком.

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: отношения

Июль 2019 обещает Девам много новых знакомств и встреч, активное общение и познание, прежде всего, себя. Вы жаждете перемен во всем, и к вам подтягиваются интересные для вас люди. Главное – оставайтесь сами собой, чтобы окружающим не нужно было гадать, какую роль вы играете.

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: любовь

Если вы чувствуете, что отношения себя изжили, то пришло время их завершить. Это процесс болезненный, но оставлять все по-старому – это мучить и себя, и партнера. На вакантное место тут же появится претендент в виде новых чувств и ощущений. А одинокие представители знака Дев могут рассчитывать на иперемены в личной жизни.

Гороскоп на июль 2019 для знака Дева: отдых

Отлеживание на диване в июле 2019 – явно не для вас. Лучший отдых для Дев – это атмосфера праздника, шумных коллективов и больших компаний. Вас так и тянет к новизне, и вы, как ребенок, радуетесь новым встречам и знакомствам. Выставки, концерты, спектакли, променады – вот что поможет вам отдохнуть на все сто.

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