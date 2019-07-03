Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: заявляйте миру о себе

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет июль 2019 для Козерога? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте гороскоп на июль 2019 для знака Козерог.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: работа

В июле 2019 Козероги почувствуют повышенный интерес руководства к своим предложениям и проявленной инициативе. Не останавливайтесь, ведь такой успех обязательно приведет к повышению и по службе, и зарплаты соответственно. Но не стоит отделяться от коллектива: вместе вы – сила.

Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: финансы

Если у вас появятся деньги, которые никогда не бывают лишними, не спешите потратить их на первую попавшуюся безделушку, даже если ее очень хочется купить. Лучше отложите некоторую сумму сбережений, но зато позже вы сможете приобрести более качественную и практичную вещь.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: здоровье

В целом состояние здоровья у Козерогов в июле 2019 будет положительным. Вам не стоит обращать внимание на незначительные недомогания, не будьте слишком мнительными, и все само пройдет. Единственное, что может побеспокоить людей более старшего возраста – это неприятные ощущения в суставах.

Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: отношения

В этом месяце ваш успех во многом зависит от умения разговаривать с людьми и находить общие точки соприкосновения интересов. Согласитесь, вас попросту не услышат, если вы будете молчать, какими бы гениальными идеями ни был наполнен ваш мозг. А заявляя миру о себе, вы прокладываете дорогу к успеху.

Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: любовь

Звезды советуют Козерогам быть более добродушными и открытыми. Старайтесь чаще разговаривать со своей половинкой по душам, без негатива и претензий. Вскоре такие беседы станут вашей любимой семейной традицией. А одиноким представителям знака не стоит отсиживаться дома – вас уже поджидает судьба.

Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: отдых

У Козерогов в июле 2019 получится совместить рабочую командировку с развлекательным мероприятием и при этом неплохо отдохнуть, набраться полезного опыта, впечатлений и ярких воспоминаний. При возможности возьмите с собой свою половинку – совместная поездка пойдет вам на пользу.

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