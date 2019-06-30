Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Стрелец

Стрелец Фото: Сегодня

Будет ли июль удачливым месяцем для представителей знака Стрелец? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: работа

Очень часто ваши желания будут расходиться с реальной возможностью что-либо сделать. Планы далеко не всегда могут совпадать с действительностью. Если так происходит в рабочей сфере, старайтесь смотреть на вещи философски: видимо, это просто не ваш звездный час, и лучше его переждать.

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: финансы

Главный тезис финансовой сферы в июле 2019 для Стрельца: как деньги придут к вам, таким же образом – легко или с большим трудом – они вас и покинут. А потому прислушайтесь к совету звезд и не берите с собой много налички, когда отправляетесь за покупками, а на карту установите лимит.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: здоровье

Постарайтесь пройти комплексную диагностику организма и не занимайтесь самолечением. Вполне возможно, что ваши проблемы вовсе не от того, что вы что-то не то съели, а от нервов и стрессов. А вот эксперименты над собой ничем хорошим не закончатся. И то, что помогло другу, вряд ли будет вам полезно.

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: отношения

У вас часто будут завязываться отношения с не равными себе – по статусу, по возрасту и даже по интеллектуальному развитию. Учитесь подбирать правильные слова и находить дипломатические пути решения возникающих ситуаций. Положительным аспектом является то, что люди к вам тянутся и доверяют вашему мнению.

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: любовь

Июль 2019 – хороший период для завязывания интересных романов и начала долгосрочных отношений. Главное – определитесь сами для себя, чего вы хотите от своей второй половинки и какой вы видите вашу совместную жизнь. Звезды обязательно услышат сформулированный вами запрос, можете рассчитывать на их помощь.

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: отдых

Настоящей отдушинкой для души и тела у Стрельцов в июле 2019 станет творчество и создание чего-то полезного или красивого своими собственными руками. А дополнительную радость принесет еще и возможность на этом неплохо заработать. Старайтесь ловить волну и получать побольше впечатлений.

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