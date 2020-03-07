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Гороскоп на март 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

Кого ждут неприятности, опасность и невезение в марте 2020: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 17:52

Далеко не всем знакам зодиака будет сопутствовать везение в начале весны. Есть в астрологическом кругу группа неудачников, которым март 2020 подготовил малоприятные события в жизни. Кто же из знаков зодиака станет самым невезучим в начале весны, кому стоит быть предельно осторожным и внимательным, чтобы постараться избежать неприятностей в разных сферах жизни? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на март 2020 год.

Гороскоп неудачников
Гороскоп неудачников
Фото: Pexels

  • Самый невезучий знак зодиака №3: Телец

В марте 2020 на Тельцов свалится решение проблемы наследства и чужих денег. Возможен хаос в расходах энергии, средств и ресурсов – вы не будете знать, куда это все применить, за что взяться. А это порождает необдуманные траты и потери. Также наблюдается сбой в здоровье. Могут проявиться болезни, связанные с работой легких.

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  • Самый неудачный знак зодиака №2: Весы

В сфере бизнеса Весам следует быть готовыми к разногласиям и конфликтам с деловыми партнерами. Новых источников для заработка звезды вам не предрекают. Вам хоть бы удержать то, что уже у вас есть. И попытки улучшить ситуацию ни к чему не приведут. А в личной сфере большую опасность представляет предательство и даже измена.

  • Самый несчастливый знак зодиака №1: Скорпион

Скорпионов в марте 2020 ждет противостояние и борьба в сфере бизнеса. Не следует никому демонстрировать свои слабые стороны, ни в коем случае не разжигайте в себе чувство жадности. В сфере здоровья у вас возможны хлопоты, начиная от респираторных заболеваний и заканчивая болями в пояснице. Приготовьтесь к частым посещениям врача.

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