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Гороскоп на март 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви

Каким знакам зодиака повезет в любви в марте 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 19:14

Весна, как известно – пора любви, страсти и расцвета самых романтических и трогательных чувств. Так что март 2020 – многообещающий месяц в сфере любовных отношений для большинства знаков зодиака. Многие люди ожидают от этого месяца приятных новостей, перемен к лучшему, гармонии и взаимопонимания в личной жизни. Кому же из знаков зодиака повезет в любви в марте 2020? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых счастливых знаках зодиака.

Любовь
Любовь
Фото: Pexels

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  • Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Водолей

Водолеи в марте 2020 невероятно притягательны и милы. Вашему обаянию невозможно противостоять, а потому в вас будет очень сложно не влюбиться – в вашу потрясающую улыбку и неиссякаемую жизнерадостность. Воспользуйтесь моментом и обретите, наконец, твердые взаимоотношения.

  • Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Рак

У Раков в марте 2020 часто будет возникать ощущение гармонии с окружающим миром и внутреннего покоя. Вас будет тянуть к уединению и созерцанию, усилится восприятие красоты, доброты, сочувствия и человеколюбия. В итоге на этой почве велика вероятность возникновения тайной любви и тайных романтических связей.

  • Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Дева

Март 2020 – это именно тот период, когда заканчивается очередная фаза ваших отношений. Но все к лучшему – это означает, что вы перейдете на новый, более качественный уровень. Он принесет изобилие в удовольствиях, чувственной сфере и любви. Также это благоприятный период для беременности.

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