Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рыбы: ваша подозрительность вас погубит

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Будет ли ноябрь позитивным месяцем для Рыб? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рыбы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Работа

Несмотря на вашу активность и трудолюбие, работа в ноябре не принесет должного морального удовлетворения. Да и финансовый аспект вас мало порадует. Но такое явление носит временный характер, вы должны это понимать. Не бойтесь браться за дополнительные виды работы.

Финансы

Представителей знака Рыб в ноябре 2019 поджидают некоторые материальные трудности, которые, впрочем, не должны вас сильно пугать. Если вы не будете слишком переборчивы, то вскоре найдете подработку, которая позволит безбедно прожить весь месяц.

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Здоровье

Не перегружайте позвоночник лишним подъемом тяжестей, а также физическими упражнениями. Лучше ограничиться легкими пробежками по свежему воздуху, чем переусердствовать в тренажерном зале. И постарайтесь добавить продукты с кальцием в свой рацион.

Отношения

Ваши отношения в ноябре 2019 во многом будут ориентированы на семью и личную жизнь. Одинокие Рыбы будут смотреть на общение с окружающими через призму возможного более тесного общения. А семейные представители знака заподозрят людей в чрезмерном интересе к своей персоне.

Любовь

В семье у Рыб возможно нарастание напряженности, связанной с недоверием к партнеру. Ваша ревность далеко не всегда будет обоснованной, но вот настроение вам подпортит основательно. Если хотите сохранить отношения, учитесь быть терпимее и больше верить любимому человеку.

Отдых

Главная движущая сила ноября 2019 для Рыб будет ностальгия. Ваши самые теплые и дорогие воспоминания станут для вас источником сил и вдохновения. Вам захочется пройтись по старым любимым местам, встретиться с давними знакомыми. Не отказывайте себе в этих маленьких радостях.

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