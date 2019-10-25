Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: не поддавайтесь осенней хандре

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Телец

Телец Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на ноябрь 2019 для Тельцов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: работа

Ноябрь 2019 – отличное время, чтобы заняться развитием карьерного роста. Перед Тельцами открываются заманчивые перспективы, особенно в отрасли строительства и недвижимости. Не поддавайтесь страхам и панике – и тогда у вас получится обогнать даже более грамотных конкурентов.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: финансы

Будьте готовы к тому, что львиную долю финансовых расходов ноября 2019 будут составлять не ваши собственные прихоти, а потребности семьи или желания любимого человека. Вам захочется дарить и одаривать, а это, разумеется, стоит недешево. Придется поднапрячься, чтобы не уйти в минус.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: здоровье

Вам грех жаловаться на иммунитет в конце осени. Скорее, вам больше грозит осенняя хандра, нежели физические проблемы со здоровьем. По возможности старайтесь отложить до лучших времен оперативное вмешательство в организм. И обратите внимание на народную медицину.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: отношения

Тельцы в ноябре 2019 будут отличаться заметной активностью, разговорчивостью и умением подхватывать налету буквально любую тему. Благодаря этому свойству вы без труда завоюете авторитет и признательность у окружающих. Но не стоит быть слишком заносчивыми – таких не любят.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: любовь

У вас часто будет возникать непреодолимое желание сбежать, спрятаться, уединиться, без свидетелей и лишних слов. Звезды советуют успокоить свою вторую половинку, потому что вас любят и переживают. Просто бывают периоды, когда нужно побыть наедине со своими мыслями.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец: отдых

Чтобы окончательно не погрузиться в грусть-печаль осеннего сезона, постарайтесь лучше организовать свой день. Режим обязательно должен включать достаточное количество часов для сна и отдыха. А еще займитесь психологическими тренингами, посещайте спортзал, бассейн, чаще гуляйте на воздухе.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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