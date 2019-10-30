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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: доверяйте своей интуиции

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Весы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Весы
Весы
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на ноябрь 2019 обрадует или огорчит представителей знака Весов? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: работа

Если незаконченное дело, над которым вы долго бились, не дает желаемых результатов, пришло время поставить в нем точку и искать другие проекты. Вы сразу же ощутите прилив сил для работы над чем-то новым, а возвращаться к старому – значит, вновь безрезультатно топтаться на месте.

  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: финансы

Помимо основного источника доходов, деньги придут к вам с неожиданной стороны. Возможно, вам вернут долг, вы получите премию или же наследство. Различные финансовые операции пройдут успешно в этом месяце, без проблем, задержек и бюрократических проволочек.

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  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: здоровье

Расположение планет в ноябре 2019 может негативно сказаться на косметических процедурах, проводимых в этом месяце. А потому посещение салонов красоты лучше отложить на другой период. Следите за своим организмом и не давайте ему слишком переутомляться.

  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: отношения

В ноябре 2019 вы будете склонны больше доверять гаданиям, предсказаниям и мистике, чем реальным людям. Видимо, они это заслужили своим предвзятым отношением к вам. Ваша интуиция часто будет спасать вас от нечестных и завистливых людей и опасных ситуаций.

  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: любовь

Не давайте романтическим чувствам покидать вашу семейную жизнь. Не забывайте делать приятные сюрпризы любимому человеку, и тогда он обязательно отзовется взаимностью, а угасающие чувства вспыхнут с новой силой. Пройдитесь по местам ваших первых свиданий.

  • Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы: отдых

Старайтесь больше времени проводить на природе, если позволяет погода. Пикник у костра, фотоохота или рыбалка поднимут жизненный тонус лучше любого диванного отдыха. Главное – теплее одевайтесь и запаситесь глинтвейном, чтобы чувствовать себя комфортно в холода.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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