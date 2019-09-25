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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: деньгами судьба не обидит

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Близнецы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Близнецы
Близнецы
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на октябрь 2019 для Близнецов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: работа

Звезды не советуют браться одновременно за несколько дел, потому что в результате вы не сделаете даже запланированный минимум. Не отказывайтесь от коллективной помощи – такой проект будет вам однозначно по силам и принесет выгоду всем сотрудникам.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: финансы

Деньгами вас Судьба не обидит, но вот тратить их следует с умом, а не транжирить на всякие безделушки. Тем более что о материальной поддержке в октябре 2019 Близнецов могут попросить родственники или близкие люди, которым не откажешь.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: здоровье

Вы сами прекрасно знаете, откуда на вас свалилась та или иная проблема со здоровьем. Причина кроется в вас самих – ваше неправильное поведение в последнее время спровоцировало обострение. Так что лечение будет заключаться в медитации и осознании собственных ошибок.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: отношения

Начиная с кем-нибудь разговор, помните о его конечной цели. Вам действительно нужно блеснуть умом перед собеседником или же вы больше стремитесь прийти к общему знаменателю? Так что следите за своим языком, который в октябре 2019 может стать вашим врагом.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: любовь

Если хотите, чтобы ваши чувства вспыхнули с новой силой, постарайтесь больше времени проводить со своей половинкой. Единственное условие – почаще выбирайтесь куда-нибудь из привычной обстановки – за новыми впечатлениями и старыми воспоминаниями.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы: отдых

Как уже было сказано выше, лучший отдых для Близнецов в октябре 2019 – это время, проведенное вместе с любимым человеком. Такие вылазки дарят интересные ощущения, заряжают энергией, поднимают настроение, но главное – укрепляют семейный союз.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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