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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: душа просит уединения

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Дева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Дева
Дева
Фото: Pixabay

Будет ли октябрь удачливым месяцем для представителей знака Дева? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: работа

Ваше трудолюбие и безотказность могут сыграть с вами злую шутку: коллеги попросту взвалят на вас все основные обязанности, а сами в сторонке будут наблюдать, как вы со всем этим справитесь в одиночку. Делайте выводы и отращивайте клыки – они вам пригодятся.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: финансы

Другое дело, если увеличение ваших обязанностей не останется незамеченным, и начальство отметит это повышением зарплаты. Будьте готовы к тому, что в октябре 2019 вам придется значительную часть дохода потратить на решение материальных проблем ваших родственников.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: здоровье

Дополнительная нагрузка не может не сказаться на состоянии здоровья. Дело усугубит еще и осенняя хандра, и переход на зимнее время, и сниженный иммунитет. Именно он окажется самым уязвимым. Постарайтесь не провоцировать свой организм переохлаждением и усталостью.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: отношения

Учитесь отстаивать свои права и бороться за собственные интересы. Иначе рискуете погрязнуть в чужих проблемах, так и не докопавшись до решения собственных. Ограничьтесь советами, если вас просят о помощи, но не бросайтесь с головой в омут и не делайте за других их работу.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: любовь

Единственный человек в вашем окружении, который не тянет одеяло на себя – это ваша вторая половинка. В октябре 2019 Девы могут полностью положиться на любимого человека, который не подведет, а вовремя подставит вам плечо. Цените это качество и умейте быть благодарными.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева: отдых

Вы так устанете от людей и шумного общества, что лучшим вариантом отдыха для вас будет уединение с возлюбленным. Можно даже никуда не выбираться, а провести законные выходные дома, укутавшись в плед и перелистывая любимые страницы или нажимая кнопочки.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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