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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: на вас нахлынет настоящая любовь

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет октябрь 2019 для Козерога? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в середине осени для представителей этого знака. Читайте гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: работа

У вашего начальства в октябре 2019 может возникнуть много вопросов относительно трудовой дисциплины Козерогов. Ваша рассеянность и непунктуальность в этом месяце может сыграть с вами злую шутку, и вы рискуете оказаться на грани увольнения. Причины никого не интересуют.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: финансы

У вас появится интересная перспектива заработать. причем не на основном месте трудовой деятельности. Хватит ли у вас выдержки и терпения – зависит от вашего желания заполучить этот прибыльный проект. От этого напрямую зависит и ваше финансовое положение.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: здоровье

Обратите внимание на состояние опорно-двигательной системы в целом и позвоночника в частности. Если ощущаете дискомфорт, не пожалейте времени и сил в октябре 2019 и примите курс расслабляющего массажа. Также полезны будут контрастный душ и ароматическая ванна.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: отношения

Вам будет свойственно сомневаться в своей правоте и часто оглядываться на мнение окружающих относительно вас. Не стоит комплексовать – это никак не добавит вам уверенности и авторитета. Лучше гоните прочь сомнения, а в случае необходимости – обратитесь за советом к друзьям.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: любовь

Козероги, имейте в виду, что ради настоящей любви вам придется во многом пожертвовать собой, какими-то благами, отдать время и силы на завоевание благосклонности объекта вашего обожания. Если вы готовы, то можете расставлять руки для объятий, а крылья – для полета.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: отдых

Напоминать о выходных или праздничных днях Козерогам не приходится. Вы будете ощущать непреодолимую тягу к тому, чтобы отлынивать, опаздывать, а то и пораньше убегать с работы. Сказывается общая утомляемость и обыкновенная человеческая лень. Так что старайтесь больше отдыхать.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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