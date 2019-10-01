Гороскоп на октябрь 2019 для знака Рыбы: в вас проснется трудоголизм

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Рыбы в октябре 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для Рыб.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Работа

Будьте рассудительны, не переоценивайте свои силы и не берите на себя больше, чем вы можете исполнить, как бы вам этого ни хотелось. Всех денег не заработать, вы должны это понимать. А вот если вы не выполните свои обязательства, то начальство вас по голове не погладит.

Финансы

Чем больше вы работаете, тем больше получаете – это закономерно. Но не стоит деньги и финансовое благополучие возводить в степень первоочередной задачи. Иначе за стремлением к наживе вы пропустите все интересное в жизни, а заработанные финансы не пойдут вам впрок.

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Здоровье

Иммунитет Рыб в октябре 2019 может дать слабинку, и тогда вам не избежать сезонных проблем в виде простуды или гриппа. Не пренебрегайте элементарными правилами профилактики, соблюдайте гигиену. Тогда у инфекции будет меньше шансов к вам прицепиться.

Отношения

Все разговоры и общение, которое у других знаков проходило бы на повышенных тонах, у Рыб будет отличаться спокойствием и сглаженностью. Вы легко найдете общий язык с собеседниками и будете привлекать к себе эрудированностью и интересными темами разговора.

Любовь

И одинокие представителя знака Рыб, и те, кто уже состоит в отношениях, почувствуют в октябре 2019 прилив уверенности в себе, а это автоматически будет привлекать к вам интерес противоположного пола. Не торопите события и просто наслаждайтесь той гармонией, в которую окунетесь.

Отдых

Главный совет для Рыб в октябре 2019 – берегите силы! И тогда у вас не будет необходимости в особом режиме для их восстановления. А отдохнуть вы сможете и в совершенно привычной для вас манере – в компании с друзьями, в путешествии выходного дня или сидя перед телевизором.

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