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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: вероятны финансовые проблемы

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на октябрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Телец? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: работа

Октябрь 2019 для Тельцов – тот период, когда работоспособность всецело будет зависеть от вашего внутреннего настроя и самоуверенности. Если вы захотите, то своротите горы, причем в любой отрасли. Но если настроения нет – то и работа будет стоять мертвым грузом.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: финансы

Вероятные финансовые проблемы, которые появятся у Тельцов в начале октября 2019, благополучно разрешатся уже в середине месяца. Правда, не без помощи друзей. А вот на надежную и постоянную прибыль этой осенью вам рассчитывать не приходится.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: здоровье

Вас несколько может расстроить аппетит, точнее – его отсутствие. Это сигнал к тому, что следует пересмотреть свой рацион и убрать из него вредные перекусы, к примеру, фастфуд. А вот витамины, особенно в виде натуральных соков – ваша палочка-выручалочка на октябрь 2019.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: отношения

Если вы не хотите довести взаимоотношения с важными для вас людьми до разрыва, избегайте любого проявления неискренности в общении с ними. Пусть горькая правда, чем завуалированная ложь, предпринятая даже из самых благих намерений. Вам не простят обмана.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: любовь

Личные отношения у Тельцов в октябре 2019 будут неоднозначными и периодически взрывоопасными. Единственная рекомендация на такой случай – отмалчиваться и не распалять конфликт еще больше. Вот увидите, гроза пройдет, и в конце выглянет солнце взаимопонимания.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: отдых

Вам захочется самой обыкновенной тишины и покоя. Это лучший вид отдыха и восстановления сил для подуставших Тельцов в середине осени. Ни поездки, ни концерты, ни походы по гостям, ни даже сауна не заставят вас испытать такой релакс, как час-другой лежания на диване.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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