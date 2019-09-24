Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: вероятны финансовые проблемы
Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Телец
Какой астрологический прогноз на октябрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Телец? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец.
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- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: работа
Октябрь 2019 для Тельцов – тот период, когда работоспособность всецело будет зависеть от вашего внутреннего настроя и самоуверенности. Если вы захотите, то своротите горы, причем в любой отрасли. Но если настроения нет – то и работа будет стоять мертвым грузом.
- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: финансы
Вероятные финансовые проблемы, которые появятся у Тельцов в начале октября 2019, благополучно разрешатся уже в середине месяца. Правда, не без помощи друзей. А вот на надежную и постоянную прибыль этой осенью вам рассчитывать не приходится.
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- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: здоровье
Вас несколько может расстроить аппетит, точнее – его отсутствие. Это сигнал к тому, что следует пересмотреть свой рацион и убрать из него вредные перекусы, к примеру, фастфуд. А вот витамины, особенно в виде натуральных соков – ваша палочка-выручалочка на октябрь 2019.
- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: отношения
Если вы не хотите довести взаимоотношения с важными для вас людьми до разрыва, избегайте любого проявления неискренности в общении с ними. Пусть горькая правда, чем завуалированная ложь, предпринятая даже из самых благих намерений. Вам не простят обмана.
- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: любовь
Личные отношения у Тельцов в октябре 2019 будут неоднозначными и периодически взрывоопасными. Единственная рекомендация на такой случай – отмалчиваться и не распалять конфликт еще больше. Вот увидите, гроза пройдет, и в конце выглянет солнце взаимопонимания.
- Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец: отдых
Вам захочется самой обыкновенной тишины и покоя. Это лучший вид отдыха и восстановления сил для подуставших Тельцов в середине осени. Ни поездки, ни концерты, ни походы по гостям, ни даже сауна не заставят вас испытать такой релакс, как час-другой лежания на диване.
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