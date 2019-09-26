Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: налаживайте отношения с людьми

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет октябрь 2019 для Весов? Где ему следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: работа

Тяжело, как известно, в учении, а также на начальном этапе нового проекта, когда нужно примериться, притереться и запустить процесс. Не бойтесь показаться несведущим специалистом и задавать уточняющие вопросы – вскоре вы превзойдете сами себя.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: финансы

Не торопите события, и весь октябрь месяц у вас получится прожить сносно и безбедно. Обучение и вложение в развитие бизнеса потребует определенных финансовых вливаний. Так что будьте готовы в какой-то момент экономнее расходовать деньги.

Читайте также: Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: здоровье

Октябрь 2019 – подходящее время, чтобы наконец-то навестить стоматолога и привести в порядок свою улыбку. Остальные части тела вас будут мало беспокоить, так что на здоровье будет грех жаловаться. Но спорт и умеренную нагрузку для тела никто не отменял.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: отношения

Вы слишком требовательны к окружающим – отсюда все ваши беды и недопонимание в середине осени. Расслабьтесь, будьте проще – и тогда люди с радостью к вам потянутся. А вы вскоре и сами поймете, что были совершенно несправедливы к близким и друзьям.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: любовь

Вашу идиллию и взаимопонимание в семье может всерьез нарушить поиск недостатков и предъявление претензий любимому человеку. Ну, кому понравится, когда его отчитывают за сделанное добро и под микроскопом рассматривают прибитую полочку или испеченный пирог!

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы: отдых

Представителям знака Весы в середине осени вдруг захочется расширить собственный кругозор и вплотную заняться изучением истории своего государства и культурного наследия народа. А потому истинное наслаждение и релакс вы найдете в посещении музеев и тематических выставок.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.