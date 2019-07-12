Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 12 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 12 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Скорпионам день принесет позитивные перемены, а Рыбам не стоит никому доверять. Читайте гороскоп Таро на 12 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

Овен – карта дня Таро "Король жезлов"

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

Телец– карта дня Таро "Четверка жезлов"

В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.

Близнецы – карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Рак – карта дня Таро "Королева пентаклей"

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

Лев– карта дня Таро "Четверка кубков"

Противоречивый день. С одной стороны, он принесет много позитивных событий, но с другой – вы не будете этим довольны. Постарайтесь преодолеть апатию, занявшись, к примеру, спортом.

Дева– карта дня Таро "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Весы– карта дня Таро "Семерка жезлов"

Вам придется защищать свои интересы. Окружающие планируют претендовать на то, что вам принадлежит, проверяя вас на прочность. Но вы сумеете отстоять свою точку зрения.

Скорпион– карта дня Таро "Шестерка мечей"

Этот день принесет позитивные перемены, после которых вы почувствуете облегчение. Дела, которые вас беспокоили последнее время, разрешатся сами собой, без вашего участия.

Стрелец – карта дня Таро "Восьмерка мечей" (в перевернутом положении)

В этот день вы почувствуете бессилие и неуверенность в каком-то вопросе. Вам может показаться, что вы не в состоянии повлиять на сложившуюся ситуацию, хотя на самом деле это не так.

Козерог– карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)

Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.

Водолей– карта дня Таро "Тройка пентаклей"

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Рыбы– карта дня Таро "Королева мечей" (в перевернутом положении)

Этот день принесет споры и выяснения отношений. Против вас могут быть направлены интриги и сплетни, посеянные какой-то влиятельной женщиной. Старайтесь никому не доверять.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

гороскоп знаки зодиака гороскоп на сегодня таро
Реклама

Новости партнеров

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть

Популярные статьи

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:02Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Вчера, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Вчера, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

10 июляТехно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

Новости партнеров

5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников
10 удивительных правил французских мам
10 удивительных правил французских мам
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Домашние соленые огурцы хрустящие в банках на зиму
Домашние соленые огурцы хрустящие в банках на зиму
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице
Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь