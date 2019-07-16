Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов проблемы решатся сами по себе, а Водолеев Судьба щедро наградит. Читайте гороскоп Таро на 16 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Овен – карта дня Таро "Туз кубков"

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Телец– карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Близнецы – карта дня Таро "Дурак"

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Рак – карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Лев– карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Дева– карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Весы– карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Скорпион– карта дня Таро "Сила"

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Стрелец – карта дня Таро "Пятерка кубков" (в перевернутом положении)

Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.

Козерог– карта дня Таро "Девятка кубков"

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Водолей– карта дня Таро "Королева пентаклей"

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

Рыбы– карта дня Таро "Тройка пентаклей"

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

гороскоп знаки зодиака гороскоп на сегодня таро
Реклама

Новости партнеров

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Популярные статьи

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

Новости партнеров

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Письмо родителям от директора школы
Письмо родителям от директора школы
Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
«Я расстаюсь быстро»: Высоцкая высказалась о кризисе в отношениях
«Я расстаюсь быстро»: Высоцкая высказалась о кризисе в отношениях
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
​Иностранные туристы приезжают в Алматы за шопингом
​Иностранные туристы приезжают в Алматы за шопингом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь