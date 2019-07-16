Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов проблемы решатся сами по себе, а Водолеев Судьба щедро наградит. Читайте гороскоп Таро на 16 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен – карта дня Таро "Туз кубков"
Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
Телец– карта дня Таро "Четверка пентаклей"
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Близнецы – карта дня Таро "Дурак"
День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.
Рак – карта дня Таро "Семерка мечей"
Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.
Лев– карта дня Таро "Королева жезлов"
Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.
Дева– карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)
Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.
Весы– карта дня Таро "Страшный Суд"
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
Скорпион– карта дня Таро "Сила"
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Стрелец – карта дня Таро "Пятерка кубков" (в перевернутом положении)
Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.
Козерог– карта дня Таро "Девятка кубков"
Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.
Водолей– карта дня Таро "Королева пентаклей"
Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.
Рыбы– карта дня Таро "Тройка пентаклей"
Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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